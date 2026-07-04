Le Monde itiraf etti: Türkiye Afrika Boynuzu'nda büyük oynuyor!

Fransız Le Monde, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda hayata geçirdiği dev stratejik projenin çok büyük bir akıl olduğunu yazdı. Ankara'nın Somali'de hem uydu fırlatma merkezi hem de balistik füze test sahasını kapsayan dev bir üs inşa ettiği belirtilen analizde, " Türkiye, Ekim 2025'ten bu yana Somali'nin başkenti Mogadişu'nun yaklaşık 70 kilometre kuzeyindeki Vahşeyh bölgesinde sessizce dev bir projeyi yürütüyor. Yaklaşık 350 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen tesis, Türk uzay programının en kritik merkezlerinden biri olacak. Üs, uydu fırlatma faaliyetlerinin yanı sıra balistik füze testlerinde de kullanılacak. Türkiye'yi bağımsız uzay fırlatma üssüne sahip dünyadaki 13 ülkeden biri yapacak proje hızlı ilerliyor.

YENİ BİR KAPI AÇILIYOR

Türkiye'nin uzay konusunda da büyük oynadığını kanıtlayan proje, detaylarıyla da dikkat çekiyor" denildi. Somali'nin tercih edilmesinin en önemli nedenlerinden birinin ekvatora yakın konumu olduğu belirtildi. Bu sayede roketlerin daha düşük yakıtla daha fazla yük taşıyabileceği, ayrıca uzay enkazının güvenli şekilde Hint Okyanusu'na düşeceği ifade edildi. Haberde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise üssün yalnızca Türkiye'ye hizmet etmeyecek olması oldu. Türk hükümetine yakın kaynaklara dayandırılan bilgiye göre, kurulacak merkez sayesinde dost ve müttefik ülkelerin uyduları da yörüngeye fırlatılabilecek. Böylece Türkiye, uzay teknolojilerinde stratejik gücünü artırırken aynı zamanda uluslararası ticari gelir elde edebilecek yeni bir kapı açmış olacak.

Takvim Kaynak Tercihleri

Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Dünya