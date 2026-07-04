Antalya'daki cinayette acılı baba: "Adam gibi çocuk büyüttüm, toprağa verdim"

Korkunç olay, 2025'te Antalya Muratpaşa'da yaşandı. Otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker, görev yaptığı otelin önünde oturup içki içen Eyyüp Taşan ve arkadaşı Halil S.'yi kalkmaları yönünde uyardı.

Eyyüp Taşan tutuklandı. (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

"ÖLDÜRME AMACIM YOKTU"

Cinayet davasının ikinci duruşmasında tutuklu sanık Taşan, öldürme kastı olmadığını savunup pişman olduğunu söyledi. Savcı, Eyyüp Taşan'ın ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Halil S.'nin ise 'yardım eden kişi' sıfatıyla cezalandırılması ve tutuklanmasını istedi.