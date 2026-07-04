Antalya'daki cinayette acılı baba: "Adam gibi çocuk büyüttüm, toprağa verdim"
Güvenlik görevlisi Tahsin Göker, düğününe sayılı günler kala otel önünde çıkan bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi. Acılı baba duruşmada, “Adam gibi çocuk büyüttüm, toprağa verdik” sözleriyle yürekleri dağladı...
Korkunç olay, 2025'te Antalya Muratpaşa'da yaşandı. Otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Tahsin Göker, görev yaptığı otelin önünde oturup içki içen Eyyüp Taşan ve arkadaşı Halil S.'yi kalkmaları yönünde uyardı.
Kavga sırasında göğüs bölgesinden bıçaklanan Tahsin Göker, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Eyyüp Taşan tutuklandı, Halil S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"ÖLDÜRME AMACIM YOKTU"
Cinayet davasının ikinci duruşmasında tutuklu sanık Taşan, öldürme kastı olmadığını savunup pişman olduğunu söyledi. Savcı, Eyyüp Taşan'ın ömür boyu hapis ile cezalandırılmasını talep etti. Halil S.'nin ise 'yardım eden kişi' sıfatıyla cezalandırılması ve tutuklanmasını istedi.
Acılı baba Adnan Göker, "Adam gibi çocuk büyüttüm, toprağa verdik." sözleriyle yürek yaktı. Mahkeme heyeti, Halil S. hakkındaki tutuklama talebini reddederek karar duruşması için dosyayı ileri bir tarihe erteledi.