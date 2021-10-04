Cimbom son nefeste

GALATASARAY, Rize'ye galibiyet için gitti.

Daha önce yaşananlardan, yapılan açıklamalardan sonra gergin bir maç olacağı belliydi. Galatasaray maça çok iyi başladı.

Mohamed sonunda golünü attı ve Galatasaray öne geçti. Sonrası Ali Palabıyık devreye girdi ve Galatasaray faul olan posizyonda golü yedi.

Ardından oyundan düşen Galatasaray 2.golü de kalesinde gördü.

İkinci yarı çok zevkli maç oldu. Çok gol kaçıran taraf Galatasaray'dı.

Mohamed ikinci yarıda yine attı ve skora denge getirdi.

İnanlımaz bir hata sonucu Berkan son bölümde atldı Kaçan penaltı Galatasaray'ı oyunda tuttu. Ali Palabıyık 8 dakika uzatma verdi üstüne 2 dakika daha oynattı. Son korner dönüşü Diagne'nin topu getirmesi ile Morutan topu ağlarla buluşturdu ve Aslan son derece kritik bir galibiyet elde etti.

Son dakikada gelen ve santrası da olmayan gol Galatasaray'ın milli araya moralli girmesini sağladı. Zirvede daha fazla kayıp yaşanmaması Galatasaray adına çok önemliydi.



MAÇIN EN İYİSİ MOHAMED

İki golle Galatasaray'ı sırtladı.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ BOLASIE

Oyuna girdikten sonra etkisizdi.