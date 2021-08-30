Hataların bedeli

GALATASARAY, 13. günde 5. maçına kazanmak için çıktı. Yeni transfer Morutan ilk 11'de başladı. Cicaldau ve Morutan Romen iş birliğini hemen gösterdiler.Gollerdeki katkıları müthişti.Morutan çok klas bir oyuncu.Diagne bir türlü finali yapamadı 5 olacak maçta ilk yarı 2-1 sona erdi.

İkinci yarı her şey tepetaklak oldu.

Oyun durdu, tempo düştü ve Kasımpaşa posizyon bulmaya başladı.

Galatasaray'ın yediği kii golde de bireysel hatalar vardı.

Kasımpaşa karşısında ikinci yarıda yapılan değişiklikler de takıma bi katkı sağlamadı. İlk yarı 5 olacak maç nereden nereye geldi ve Galatasaray hesapta olmayan bir kayıp yaşadı. İkinci yarıda oyuna giren Taylan, ikinci gol öncesi çok büyük bir hata yaptı, Mostafa Mohamed ise neredeyse sahada yoktu. Diagne ilk 45'te bitiricilik konusunda zayıf olsa da rakip sahada top tutarak takımı rahatlatmıştı. Mohamed bunu da yapamayınca işler iyice zorlaştı. Galatasaray kritik iki puan bıraktı.

MAÇIN EN iYİSi MORUTAN

Sahada kaldığı süre içinde çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MOHAMED

Sahada varlığını hissettiremedi.