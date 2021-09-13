Bu kadar basit olmamalı

GALATASARAY milli maçlar sonrası Trabzon'a eksiklerle gitti. Maça çok iyi başlayan ve önde basan takım Galatasaray'dı.

Nitekim Edgar'ın hatalı pasını iyi değerlendiren Cimbom maçın başında öne geçmeyi başardı... Morutan gerçekten çok klas bir oyuncu.

EMRE'YE NAZAR DEĞDİ

Emre Kılınç 2 gol atarak ilk yarıda yıldızlaştı. Halil Dervişoğlu tam ilaç oldu, topu saklıyor, koşuyor... Asist yapıyor.

İlk yarı herşey Galatasaray adına iyi giderken yine basit bir hata geldi ve Sarı-Kırmızılılar devreyi 2-1 önde kapattı. 2.yarı değişiklikler olunca, Emre ve Morutan ağrıları nedeniyle oyundan çıkınca Galatasaray oyundan düştü... Tam bir "atamayana atarlar golü" geldi... Skora da denge...

Fatih Terim taze kan olarak Babel'i oyuna aldı. Ama takımın el freni Nelson ve Luyindama ikilisi basit hatalar yaptı.

Takım çok genç ama böyle puan kayıpları böyle basit hatalarla olmamalı...

MAÇIN EN iYİSi EMRE KILINÇ

Fırsatları iyi kullandı maçın yıldızı oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ İSMAİL KÖYBAŞI

Trabzon'un solbeki inanılmaz hatalar yaptı.