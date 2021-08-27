Böyle oyna canımı ye!

GALATASARAY rövanş maçını kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek için maça çıktı. Ancak hiç beklemediği bir ilk yarı oldu...

Maç başlangıcı çok durgun ve üretken olmayan Galatasaray pozisyon bulmakta da zorlandı.

Berkan ve Taylan maça çok kötü başladı. Kerem hareketsizdi...

Sadece biraz Feghouli vardı sahada...

Adamlar kaleye ilk geldiği pozisyonda gol attı. Çok basit bir gol yedik yine...

Golden sonra Diagne çok çalıştı... Kaçırdı... Posizyonlar çoğaldı ama ilk devre gol çıkmadı.

İkinci yarı inanılmaz bir Galatasaray vardı sahada...

Barış Alper Yılmaz çok yetenekli, çok iyi olacak belli...

Boey ile birlikte sahanın yıldızı oldular...

Sağ tarafı paramparça ettiler... Diagne yine kaçırıyordu ama şanssızlıklar da vardı, Babel ikinci yarı iyi oynadı tecrübesini konuşturdu.

Berkan, Taylan toparladı, takımda kendine geldi. Van Aanholt geceye güzel golüyle damga vurdu.. G.Saray ikinci yarıda kalitesiyle sahadan tur ile ayrılıp yoluna devam etti.

MAÇIN EN iYİSi BOEY

Boey bir dinamo gibi çalıştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ KEREM

Varlığı ile yokluğu belli değildi.