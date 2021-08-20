Eksikler devam ediyor

GALATASARAY maça rotasyonlu bir kadro ile başladı. Ancak haftalardır süre gelen eksiklikler bu maçta da dikkat çekti...

Öncelikle şunu söyleyeyim...

Galatasaray rakiplerine bir türlü oyun üstünlüğü kuramıyor.

Berkan etkili ama Emre Akbaba ve Emre Kılınç daha istenilen performansta değil.

Yedlin iyi oynamıyor ve defansif anlamda eksikleri var.

Kerem golünü attı ama oyunda o da çok fazla yoktu.

BÖYLE GOL YENMEZ!

Luyindama çok diri gözükse de top ayağında olduğu zamanlar çok basit top kayıpları yapmaya devam ediyor.

Galatasaray ikinci yarı daha etkili olmasını beklerken kendi kendine rakibine pozisyon vermeye başladı ve çok basit bir gol yedi. Fatih hoca hamleler yaparak 2. golü bulmak istedi.

Feghouli, Arda hareketlik getirdi ama bir türlü gol gelmedi.

Galatasaray ikinci maçta turu geçer ama oyun olarak eksikler halen devam ediyor...

MAÇIN EN iYİSi MALESEF YOK

Şu çok iyiydi diyeceğim biri yok.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ YEDLİN

Defansif anlamda eksikleri var.