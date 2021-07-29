Bu yenilgiler ders olmalı
DIAGNE YETMEDİ...
İKİNCİ yarıda da PSV daha etkiliydi ve ikinci golü buldular.
Hollanda ekibi 10 kişi kalınca sanki oyun G.Saray lehine dengelendi ve rakip kaleye gitmeye başlandı. Neticesinde Diagne'nin golü de geldi ancak bu gol hiçbir şeye yetmedi. PSV maçları Galatasaray için büyük bir hezimet olsa da Sarı- Kırmızılılar bu iki maçtan gerekli dersleri çıkarıp sezon öncesi eksiklerini gidermeli. Yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeli.
MAÇIN EN İYİSİ MADUEKE
Arı gibi çalıştı. Güzel bir gol attı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ MUSLERA
Tecrübesine yakışmayan bir gol yedi.
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