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Evren Turhan Evren Turhan
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  • 29 Temmuz 2021, Perşembe

Bu yenilgiler ders olmalı

İLK maçta alınan farklı yenilgi sonrası Galatasaray için tur umutları bitse de dün akşamki maç prestij ve moral açısından ayrı bir önem taşıyordu. Sarı- Kırmızılılar maça istekli başlasa da ilk yarının sonlarına doğru oyundan düştü ve PSV kontrolü ele aldı. Üst üste ataklar sonrası PSV'nin golü adeta geliyorum dedi ve neticesinde Maduke'nin şutu ile topu ağlarımızda gördük. Muslera'nın ilk maçta yediği hatalı goller sonrası dün Madueke'nin golündeki hatası da Fatih Terim'i haliyle çıldırttı.

DIAGNE YETMEDİ...
İKİNCİ yarıda da PSV daha etkiliydi ve ikinci golü buldular.
Hollanda ekibi 10 kişi kalınca sanki oyun G.Saray lehine dengelendi ve rakip kaleye gitmeye başlandı. Neticesinde Diagne'nin golü de geldi ancak bu gol hiçbir şeye yetmedi. PSV maçları Galatasaray için büyük bir hezimet olsa da Sarı- Kırmızılılar bu iki maçtan gerekli dersleri çıkarıp sezon öncesi eksiklerini gidermeli. Yeni transferlerle kadrosunu güçlendirmeli.

MAÇIN EN İYİSİ MADUEKE
Arı gibi çalıştı. Güzel bir gol attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MUSLERA
Tecrübesine yakışmayan bir gol yedi.

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