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Evren Turhan Evren Turhan
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  • 06 Ağustos 2021, Cuma

Ah Muslera vah Muslera

GALATASARAY yeni transferler ve yeni bir heyecanla St. Johnstone karşısına çıktı. Fatih Terim'in Taylan, Berkan ve Aytaç'tan oluşturduğu orta alan santra ile birlikte etkisini gösterdi. Galatasaray kaybettiği topları hemen kazandığı için ilk 15 dakika çok etkili oldu. Pozisyonlar da bulduk ama gol gelmedi. Özellikle 30. dakikadan sonra takım oyundan düşmeye başladı. İleri üçlüdeki Mohamed, Kerem ve Babel kötü günündeydi.

TAM ZAMANINDA!
İkinci yarıya değişikliklerle beraber hızlı başlayan Galatasaray tam golü bulacakken Aytaç-Muslera iş birliği ile inanılmaz bir hata geldi. 10 kişi kalan ve 1-0 geriye düşen Galatasaray beraberliği ise tam zamanında buldu.
Yeni transfer Boey birinci sınıf bir gol attı ancak galibiyet gelmedi.
Sonuç olarak Galatasaray rahat kazanabileceği bir maçı Muslera'nın inanılmaz hatasıyla berabere bitirdi.

MAÇIN EN İYİSİ BERKAN
Sanki yıllardır G.Saray'da oynuyor gibiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ MUSLERA
Artık bir an önce kendine gelmesi lazım.

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Haberler Yazarlar Evren Turhan Ah Muslera vah Muslera
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