Ah Muslera vah Muslera
TAM ZAMANINDA!
İkinci yarıya değişikliklerle beraber hızlı başlayan Galatasaray tam golü bulacakken Aytaç-Muslera iş birliği ile inanılmaz bir hata geldi. 10 kişi kalan ve 1-0 geriye düşen Galatasaray beraberliği ise tam zamanında buldu.
Yeni transfer Boey birinci sınıf bir gol attı ancak galibiyet gelmedi.
Sonuç olarak Galatasaray rahat kazanabileceği bir maçı Muslera'nın inanılmaz hatasıyla berabere bitirdi.
MAÇIN EN İYİSİ BERKAN
Sanki yıllardır G.Saray'da oynuyor gibiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ MUSLERA
Artık bir an önce kendine gelmesi lazım.
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