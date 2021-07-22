Hatalar zinciri!
Bir de üstüne üstlük Muslera'nın maça çok kötü başlaması takımın bütün morallerini alt üst etti. Muslera inanılmaz bir hata yaptı...
Böylece Galatasaray maça 1-0 geride başladı. Bu da bütün oyucularda panik yarattı.
Pres yapan PSV'ye karşı topla çıkmak büyük hataydı...
Defanstan göbeğe atılan toplar ve Emre Kılınç'ın arkasında 4 kişi varken kaybedilen topla PSV durumu 2-0'a taşıdı...
Sekidika'nın defansif yönünün zayıf olması nedeniyle o bölgeden ataklara bir de soldan verdiğimiz büyük açıklar bizi zor durumda bıraktı. Luyindama'nın her topu kaptıracak gibi oynaması yanındaki arkadaşlarını da zor durumda bıraktı.
Bu kötü futbola rağmen bulduğumuz gol bir umut oldu ama 2. yarıda değişen fazla bir şey olmadı.
Yine hatalar zinciri devam etti... Böyle üst düzey maçlarda bu kadar hata yapınca Hollanda'da 5 gollü ağır bir yenilgi almak kaçınılmaz oldu.
MAÇIN EN İYİSİ ZAHAVİ
Hem attı hem attırdı. Şov yaptı...
MAÇIN EN KÖTÜSÜ MUSLERA
Yaptığı hata takımın dengesini bozdu.
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