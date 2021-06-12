İtalya’ya teslim olduk

MİLLİ takımımız açılış maçına İtalya karşısına savunma ağırlıklı bir takımla çıktı. Kendi sahamıza fazla çekilerek İtalya'ya fazla oynama alanı bıraktık. Burak Yılmaz çok yalnız kaldı ön tarafta...

Orta sahada Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan aynı tip oyuncular ve defansın içine çok girdiler, o yüzden kontra atağa bile çıkamadık.

Kenarlardan çok açık verdik. Fizik olarak ev sahibi İtalyanlar çok daha iyi gözüktüler.

İlk yarı tam bir hayal kırıklığı oldu bizim için...

11'DE OLMALIYDI

CENGİZ Ünder 11'de başlamalıydı, İtalya defansı ağır arkaya koşu yapacak ve dripling yapacak oyuncumuz maalesef yoktu... Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkadir Ömür'de kadroda olmalıydı. Oyunun kontrolü ilk başlangıçtan oyun sonuna kadar İtalya'daydı... 3. bölgede bir türlü çoğalamadık bunun sebebi kreatif oyuncularımız 11 de ya da kadroda yoktu.

İtalya karşısında 90 dakika boyunca bunun sıkıntısını çektik...

Açılış maçında kötü bir sonuç aldık ama sonunu iyi getiririz inşallah.

Bu takım bunu başaracak güçte. Galler ve İsviçre maçlarında başarılı sonuçların geleceğine inanıyorum.

MAÇIN EN İYİSİ CENGİZ ÜNDER

İkinci yarıda oyuna dinamizm kattı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OZAN TUFAN

Savunmanın arasına çok fazla girdi.