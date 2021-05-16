Aslan’a yazık oldu
ŞANS YANINDA DEĞİLDİ
HALİL ve Babel'le gelen gollerle Galatasaray öne geçmeyi başardı. Bu gollerden sonra farkı daha da açaçak pozisyonlara da girdi ancak meşin yuvarlağı duraklamalarda Oğulcan ile gelen gole kadar ağlara gönderemedi.
Beşiktaş da İzmir'de hata yapmayınca Galatasaray maçı kazansa da sezonu ikinci sırada tamamladı.
Galatasaray adına averajla kaçan şampiyonluk tek kelimeyle yazık oldu. Son haftaya umutlu girilse de talihsiz bir sezon finali oldu.
MAÇIN EN İYİSİ: HALİL
Çok çalıştı ama çabası şampiyonluğa yetmedi
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TETTEH
Hücumda etkinlik gösteremedi
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