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Evren Turhan Evren Turhan
  • 16 Mayıs 2021, Pazar

Aslan’a yazık oldu

Galatasaray, son maçı kazanmak hem de duruma göre 3 farklı kazanmak zorundaydı. Baskılı ve tek kale oynayan Galatasaray'da tek eksik goldü. Ceza sahasına kadar iyi gelen ama bir türlü kaleye yakın olamayan Galatasaray golü eski oyuncusu Adem Büyük'ten yedi. Beşiktaş maçının berabere olması takımı ateşlemesi lazımdı ama ilk yarıda bu olmadı. İkinci yarıda Fatih hoca üç değişiklikle takımı ayağa kaldırmaya çalıştı ve bunda da başarılı oldu.

ŞANS YANINDA DEĞİLDİ
HALİL ve Babel'le gelen gollerle Galatasaray öne geçmeyi başardı. Bu gollerden sonra farkı daha da açaçak pozisyonlara da girdi ancak meşin yuvarlağı duraklamalarda Oğulcan ile gelen gole kadar ağlara gönderemedi.
Beşiktaş da İzmir'de hata yapmayınca Galatasaray maçı kazansa da sezonu ikinci sırada tamamladı.
Galatasaray adına averajla kaçan şampiyonluk tek kelimeyle yazık oldu. Son haftaya umutlu girilse de talihsiz bir sezon finali oldu.

MAÇIN EN İYİSİ: HALİL
Çok çalıştı ama çabası şampiyonluğa yetmedi

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: TETTEH
Hücumda etkinlik gösteremedi

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