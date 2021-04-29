Sadece üç puan
Herkes sahada gezince, maçı isteyen olmayınca pozisyona girmek de mümkün olmuyor.
FUTBOL UMUT VERMİYOR
Ryan Babel belki çok etkili bir futbol oynamadı ancak sürekli kaleyi yoklayarak bir şeyler denemeye çalıştı. Sonuç olarak Emre Akbaba'nın golü de böyle bir şutun ardından geldi.
Galatasaray aldığı 3 puanla şampiyonluk şansını son 4 haftaya taşıdı. Ancak ortaya konan futbolda bir umut gözükmüyor.
Galatasaray en azından kalan maçlarını kazanarak sezonu ilk iki sırada bitirmeli.
MAÇIN EN İYİSİ: GEDSON
Çok üretemedi ama müthiş savaştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ETEBO
Asla G.Saray'da oynayacak kalitede değil.
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