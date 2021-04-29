RAMAZAN İMSAKİYE
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Evren Turhan Evren Turhan
  • 29 Nisan 2021, Perşembe

Sadece üç puan

GALATASARAY Konyaspor maçına öyle kötü başladı ki takımın üstünde sanki ölü toprağı vardı. Yine yan paslar ve geri paslarla tempo çok düşük kaldı. Arkaya topsuz koşu yok, dripling yok ve sonuçta gol de yoktu. İlk yarıda biraz Halil biraz da Şener'den başka isteyen, zorlayan oyuncu yoktu. Kötü oynarken de golü bulmak lazım ama ilk yarıda takımda o istek ve arzu yoktu. İkinci yarı değişiklikler vardı ama oyunda değişiklik yoktu.
Herkes sahada gezince, maçı isteyen olmayınca pozisyona girmek de mümkün olmuyor.

FUTBOL UMUT VERMİYOR
Ryan Babel belki çok etkili bir futbol oynamadı ancak sürekli kaleyi yoklayarak bir şeyler denemeye çalıştı. Sonuç olarak Emre Akbaba'nın golü de böyle bir şutun ardından geldi.
Galatasaray aldığı 3 puanla şampiyonluk şansını son 4 haftaya taşıdı. Ancak ortaya konan futbolda bir umut gözükmüyor.
Galatasaray en azından kalan maçlarını kazanarak sezonu ilk iki sırada bitirmeli.

MAÇIN EN İYİSİ: GEDSON
Çok üretemedi ama müthiş savaştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: ETEBO
Asla G.Saray'da oynayacak kalitede değil.

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Haberler Yazarlar Evren Turhan Sadece üç puan
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