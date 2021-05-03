Halil’den mesaj var!
Halil Devişoğlu ve Kerem yine fark yaratıyordu. Posizyonlar az ama netti.
Halil çok şık bir gole imzasını attı. Bu golle adeta atarak "Bonservisimi alın" diyordu.
Fatih Terim'in Emre Akbaba ısrarı meyvesini verdi.
Emre yine golünü atarak son haftalardaki çıkışını sürdürdü. Çok eleştiriliyor ancak ceza sahasında sürekli golü kokluyor. Fiziki açıdan iyi durumda olursa önümüzdeki sezon önemli katkılar sağlayabilir.
Kerem daha etkili olabilirdi. 3-4 kez Gençlerbirliği savunmacılarını teke tek yakaladı ancak geçemedi.
Beşiktaş derbisine moralli çıkacak Galatasaray.
Maçı kazanıp iddiasını devam ettirmeye çalışacak.
Mutlaka güzel bir derbi olacaktır.
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