İyi oyun güzel sonuç

GALATASARAY Antalya'da maça iyi başladı..

Oyun olarak geçen haftaya göre daha iyi ve daha çoşkulu bir Galatasaray vardı ama ilk 45'te tek eksik goldü. Halil net posizyonları kaçırdı. Dışarıdan şut fazla ama Boffin, Sarı- Kırmızılılar'a izin vermiyordu.

Kerem yine istekli ve rakibi en çok zorlayan oyuncuydu.

Halil'in kesinlikle bonservisi alınmalı. 2.yarı da etkili oyun ve oyuncu değişiklikleri ile maç tek kaleye döndü. Mustafa Mohamed ve Arda oyuna hareketlilik getirdi.

ŞANSI SÜRÜYOR

Sağlı sollu ataklar ve sonunda gelen golle Aslan 3 puanı kopardı... Şener bu maç iyi oynadı ve asistini yaptı..

Mohamed attığı golle Aslan'ı yarışta tutmayı başardı.

Galatasaray'ın şampiyonluk şansı halen devam ediyor.

Beşiktaş ile Aslantepe'de oynanacak derbi maç düğümü çözer.

MAÇIN EN İYİSİ GEDSON

Enerjisi biran olsun tükenmedi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BAHADIR

Genç oyuncu gününde değildi.