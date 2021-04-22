Şampiyonluk şansı bitti

GALATASARAY için Trabzonspor maçı meşaleleri yakma maçıydı. Maça kötü başlayan Galatasaray'da bir tek Kerem sahada bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Kaleye dikine giden ve öne pas yapan oyuncu yoktu. Herkes ayağına gelince oynuyordu. Tempo düşük, istek yoktu. Sarı-Kırmızılılar adına ilk 45 dakika boşa geçti. 2. yarı Feghouli, çok kötü oynadığı maçta yerini Halil'e bıraktı.

Gedson sakatlanıp çıktı. Emre Akbaba girdi ve biraz daha toparlandı Galatasaray.

Ama bu kez de kaleye yakın oynayan oyuncu yoktu.

TAKIMDA RUH YOK

Luyindama ve Şener'in basit hataları ve takımın isteksiz oyunu inanılır gibi değildi.

Final maçına çıkıyorsun ama takımda o ruh yok, yazık!

Galatasaray'da oynamak öyle kolay olmamalı. Bazı oyuncular bu formayı hak etmiyor.

Dün akşam yaşanan kayıp sonrası Galatasaray'ın şampiyonluk şansı da bence artık bitti.

Şampiyonluk için artık Galatasaray'a mucize gerekiyor.

MAÇIN EN İYİSİ EDGAR

Savunmada görevini yaptı. Golünü de attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ LUYINDAMA

Basit hatası golle sonuçlandı.