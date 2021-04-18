RAMAZAN İMSAKİYE
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Evren Turhan Evren Turhan
  • 18 Nisan 2021, Pazar

Daha bitmedi

GALATASARAY için artık her maç final.Beşiktaş'ın puan kaybetmesi ile yine umutlanan Galatasaray, Göztepe maçına eksikleriyle çıktı.Sarı-Kırmızılılar maça yine durgun başladı yediği golden sonra sahneye çıkan genç Kerem Galatasaray'ın umudu oldu. Kerem 2 gol atarak maçın yıldızı oldu. İlk yarıda Emre Kılınç ve Şener aksayan oyunculardı.
Halil Dervişoğlu çok etkiliydi ve çok iyi işler yaptı. 2.yarı daha etkili oynayan Galatasaray girdiği pozisyonları değerlendiremedi ama Halil yine sahneye çıktı ve takımına penaltı kazandırdı.

LİG SÜRPRİZLERE AÇIK
Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaparak müthiş bir oyunla geceye damga vurdu. Cimbom da 3 puanla umutlandı. Bu ligde her şey olur artık bunu bilmek lazım. Kimse iyi oynamıyor, doğru oyun ve daha çok mücadele eden şampiyon olacak. O yüzden henüz hiçbir şey bitmedi. Galatasaray da şampiyonluk şansını sonuan kadar zolayacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ: KEREM
Attığı 3 golle G.Saray'ı uçurdu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: NDIAYE
Göztepe'nin forveti kötü günündeydi.

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