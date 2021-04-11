Terim’siz olmuyor

HATAY hezimeti sonrası puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, Karagümrük maçında da son haftalarda üzerinde olan ölü toprağını atamamıştı.

Takımın isteği, arzusu bir hayli düşüktü bu da tempoyu düşürdü. Sahada bir türlü organize olamayan, istediği pozisyonları yakalayamayan bir Galatasaray vardı. İlk 11'de başlayan Oğulcan ve Emre Akbaba gecenin en etkisiz oyuncularıydı.

Şu bir gerçek ki Fatih Terim'in tribünde olması takımın sahadaki duruşunu ciddi şekilde etkiliyor. Terim'siz kulübe takım üzerinde gerekli etkiyi yaratamıyor. Kısır geçen ilk yarı sonrası Terim'in oyuna müdahale etmekte geciktiğini düşünüyorum. Feghouli ve Kerem hamleleri daha erken gelebilirdi. Bir parantez de hakeme açmak gerekiyor.

Ali Palabıyık verdiği ve vermediği kartlarla Galatasaray'a karşı art niyetli tutumunu yine gösterdi ve maçın sonucuna direkt etki etti. Kaybedilen iki puan sonrası Cimbom için zirvede işler daha zor hale geldi.

MAÇIN EN İYİSİ KEREM

Maça hareket getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OĞULCAN

Sahada varlık gösteremedi.