Bugünkü
Takvim
Evren Turhan Evren Turhan
  • 11 Nisan 2021, Pazar

Terim’siz olmuyor

HATAY hezimeti sonrası puan kaybına tahammülü olmayan Galatasaray, Karagümrük maçında da son haftalarda üzerinde olan ölü toprağını atamamıştı.
Takımın isteği, arzusu bir hayli düşüktü bu da tempoyu düşürdü. Sahada bir türlü organize olamayan, istediği pozisyonları yakalayamayan bir Galatasaray vardı. İlk 11'de başlayan Oğulcan ve Emre Akbaba gecenin en etkisiz oyuncularıydı.
Şu bir gerçek ki Fatih Terim'in tribünde olması takımın sahadaki duruşunu ciddi şekilde etkiliyor. Terim'siz kulübe takım üzerinde gerekli etkiyi yaratamıyor. Kısır geçen ilk yarı sonrası Terim'in oyuna müdahale etmekte geciktiğini düşünüyorum. Feghouli ve Kerem hamleleri daha erken gelebilirdi. Bir parantez de hakeme açmak gerekiyor.
Ali Palabıyık verdiği ve vermediği kartlarla Galatasaray'a karşı art niyetli tutumunu yine gösterdi ve maçın sonucuna direkt etki etti. Kaybedilen iki puan sonrası Cimbom için zirvede işler daha zor hale geldi.

MAÇIN EN İYİSİ KEREM
Maça hareket getirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ OĞULCAN
Sahada varlık gösteremedi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Evren Turhan Terim’siz olmuyor
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ