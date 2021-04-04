Sahada yürüdüler!

G.SARAY Hatayspor deplasmanına eksiklerle gitti. Hem de önemli eksikler...

Neredeyse takımın savunma hattı komple yoktu. Yedlin, Luyindama ve Marcao'nun olmaması savunmadaki sertliği düşürdü... Kadro tercihlerimi dersin, sahada yürüyen oyuncular mı dersin, herşey kötüydü.

Fatih hoca öyle yanlış bir kadro ile başladı ki Galatasaray'ın kaleye gidecek hali bile yoktu. Ömer Bayram ve Şener'in 11 de ne işi var hocam! Gedson stoper başlar mı olacak işler değil bunlar...

HESABI SORULMALI

KÖTÜ oynarsın ama kötü koşamazsın, yürüyen ve ruhsuz bir takım vardı. Galatasaray forması mücadele etmek zorunda. Futbolculara bu kötü oyunun hesabı sorulmalı... 2. yarı değişiklikler oldu am Galatasaray ilk yarıda zaten maçı verdi.

Bu maç Fatih hocaya yazar.

Şampiyonluk şansını da büyük ölçüde kaybetti. Bu saatten sonra Galatasaray'ın işi gerçekten çok zor. Umarım önemli dersler alınır.

MAÇIN EN İYİSİ DIOUF

Hatayspor'un golcüsü dün müthiş oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ G.SARAY

Galatasaray takım halinde kötüydü.