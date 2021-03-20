Galatasaray iyi oynamıyor

GALATASARAY, Rizespor maçını kazanıp Beşiktaş-Fenerbahçe maçını bekleyecekti. Ama beklentiler dün gece gerçekleşmedi. Galatasaray savunmada yaptığı hata ile golü yedi. Galatasaray taçdan gol yemez, golü hemen bulsa da yine bir geri pası ve sonra beraberlik golü. Luyındama ve Marcao inanılmaz hatalar yaptı bu maçta. Galatasaray iyi oynamıyor.

Çok basit pas hataları yaptığı maçta penaltıdan yediği golle mağlup duruma düştü. Orta sahada ve forvette de rakibi rahatsız edemedi.

YEDLIN TAKIMI YAKTI

FATIH hoca da değişikliklere gitmek zorunda kaldı.

Değişikliklerden sonra golü bulan Galatasaray'da daha sonra Yedlin atıldı. Bir oyuncu bu kadar kolay atılmamalı. 10 kişi kalan Galatasaray yine de riskleri alan oldu. Ama bu kadar kadar bireysel hata yaparsan maç kazanman çok zor. Galatasaray aldığı riskin karşılığını ise yenilgiyle ödedi. Galatasaray rakiplerini strese sokacağı yerde kendisi strese girdi.

MAÇIN EN İYİSİ BOLDRIN

Attığı gol çok klastı. İyi de oynadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ LUYINDAMA

Luyindama'nın belki de en kötü maçı.