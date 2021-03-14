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Evren Turhan Evren Turhan
  • 14 Mart 2021, Pazar

İlaç gibi 3 puan

GALATASARAY üst üste 2 hafta puan kayıplarından sonra Kayserispor maçına galibiyet için gitti..Fatih hoca Falcao-Mohamed ikilisinden hangisi oynar konuşulurken ikisini de birden oynattı. Galatasaray topa hakimdi ama pozisyon üretmekte sıkıntı çekti.
Emre Kılınç ve Emre Akababa ilk yarıda çok etkisizlerdi.
Luyindama çok riskli işler yaptı ve neredeyse golü yediriyordu.

ZİRVEYE TUTUNDU
Taylan ve Gedson ikilisi uyumlu gözüktüler. Kenardan orta lazımdı ve Saracchi ilk defa ortaladı ve Falcao golünü attı. İkinci yarı Galatasaray oyun üstünlüğünü bir türlü gole çeviremedi.
Fatih hoca Kerem ve Onyekuru'yu alarak 4-3-3 döndü. Onyekuru'da golünü atarak maçı bi nebze bitirdi. yorum ekstra bir şeyler yapsın diye ama yok. Cimbom'a dün aldığı 3 puan ilaç gibi geldi ve Aslan zirveye yeniden tutundu.

MAÇIN EN İYİSİ FALCAO
Mükemmel bir gole imza attı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HENRIQUE
Basit goller kaçırdı.

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Haberler Yazarlar Evren Turhan İlaç gibi 3 puan
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