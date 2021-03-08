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Evren Turhan Evren Turhan
  • 08 Mart 2021, Pazartesi

Konsantrasyon kaybı!

GALATASARAY, geçen haftaki puan kaybından sonra Sivasspor maçına mutlak galibiyet için çıktı.Galatasaray oyuna iyi başladı.Topa hakim olan taraftı da ama Linnes'in büyük hatası ile golü yedi.
Falcao sahneye çıkarak beraberliği sağlasa da yine çok basit hatalardan 2. golü kalesinde gördü. Konsantrasyon kayıpları ile yenilen iki basit gol Cimbom'a pahalıya patladı. Gedson ve Babel bir türlü oyuna giremediler.
Belhanda yine kaleye uzak oynadı ve ilk yarı Galatasaray mağlup bir şekilde soyuna odasının yolunu tuttu.

ZİRVEDE YARA ALDI
İkinci yarıda Galatasaray oyun anlamında her şeyi yaptı ama ne yazık ki ilk yarıda yenilen basit goller puan kaybına yol açtı. Yakaladın mı atacaksın, ancak dün Sarı-Kırmızılılar bunu yapamadı.
Galatasaray'ın şampiyonluk için daha çok istemesi, daha çok çabalaması gerekiyor. Dün Galatasaray evinde iki puan bırakarak zirvede ağır bir yara aldı.
Galatasaray, gelecek haftalara daha yüksek konsantrasyon ile çıkmalı.

MAÇIN EN İYİSİ: FALCAO
İki golle takımını sırtladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LINNES
Bireysel hataları pahalıya patladı.

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