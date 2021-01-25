İyi olan tek şey skor!

GALATASARAY Yeni Malatyaspor deplasmanından çok önemli bir galibiyet aldı.. Sahanın çok kötü oluşu Galalatasaray'ın bütün oyun planını bozdu... Bunu açıkça gördük...

Temposu düşük ve zevkisiz geçen maçta yıldız futbolcu Arda Turan, Marcao, Taylan, Muslera ve Babel dışında gözüme çarpan oyuncu olmadı.

Emre Akbaba...

Kardeşim sana ne oldu!

Neden böyle isteksiz ve tutuk bir görüntün var... İrfan Can Kahveci gelirse bir daha forma yüzü göremezsin.

Belhanda yine çok kötü oynadı. İyi oynadığı zaman gerçekten izlemesi keyif veren bir futbolcu. Ancak kötü hali de tüm taraftarları olduğu kadar beni de sıkıyor, üzüyor...

Galalatasaray kazandı ama transferin şart olduğu gerçeğini değiştirmez.

6 tane de atsa, 1-0 da kazansa transfer şart.

Zaten Fatih hoca da Yeni Malatyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada transfer beklentisini dile getirdi. Galatasaray taraftarı da Onyekuru'dan sonra yeni transferlerin de açıklanmasını bekliyor...

MAÇIN EN İYİSİ ARDA TURAN

Kaptan Arda Turan çok çalıştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ EMRE AKBABA

Emre Akbaba dün çok kötüydü.