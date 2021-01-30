Onyekuru’nun dönüşü

GALATASARAY, Antep deplasmanında oyuna çok iyi başlamadı.Emre Akbaba ve Belhanda yine kötü oyunlarına devam etti.

Fatih hoca bu sefer daha fazla dayanamadı ve devrede bu iki oyuncuyu alarak maçı değiştirdi.

Onyekuru evin oğlu olduğunu gösterdi ve zorlu maçta attığı iki krikit golle maçın adamı oldu.

Kerem inanılmaz gelişim gösterdi ve oda maça damga vurdu.

2 sprinter oyuncu Galatasaray'ın enerjisini değiştirdi.

Özellikle çabuk atağa çıktığın zaman arkaya yapılan koşular maçın neticesini belirledi ve Galatasaray Antep'ten gailibiyetle döndü.

MUSLERA FARKI...

Sarı-Kırmızılılar'ın son 3 haftada aldığı 3 galibiyet takımın üzerindeki karabulutları da tamamen dağıttı.

Bu başarıda takım kaptanı Muslera'nın dönüşü de büyük bir rol oynadı.

Şüphesiz ki kaptanın sahada olması Galatasaray için çok büyük bir avantaj. Galatasaray'da sahada her şey yolunda giderken yönetimin transfer konusunda atacağı adımlar da büyük önem taşıyor.

Eğer Fatih hocanın istediği oyuncular alınırsa Galatasaray'ın önü daha da açılacaktır.

MAÇIN EN İYİSİ ONYEKURU

Attığı iki golle 3 puanı getirdi.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ E. AKBABA

İlk yarıda varlık gösteremedi.