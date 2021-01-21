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Evren Turhan Evren Turhan
  • 21 Ocak 2021, Perşembe

Hem moral hem özgüven

DERBİDE kaybedince zirvenin 5 puan gerisine düşen Galatasaray için Denizlispor maçı tek ihtimalliydi. 3 puana mecbur olan Galatasaray rahat bir şekilde kazanarak yeniden moral depoladı. Fatih Terim'in derbide büyük hatalar yapan Luyindama'yı kulübeye göndermesi sürpriz olmadı.
Ancak Emre Akbaba tercihini sanırım kimse beklemiyordu.
Emre attığı golle Terim'in tercihini haklı çıkardı.

BABEL FAKTÖRÜ
Diagne, Falcao ve Oğulcan'ın yokluğunda Babel'in forvette oynaması Galatasaray'a olumlu yansıdı. Babel belki Diagne ve Falcao gibi gol noktalarına çok yakın değil.
Ancak sürekli mobil olması ve sırtı dönük iyi oynaması arkasındaki isimlerin verimini yukarıya çekiyor. Zaten Galatasaray gol bulmakta zorlanan bir takım değil.
Bence mevcut kadro içinde forvette en faydalı isim Babel olacaktır.
Galatasaray sonuç olarak çok zorlu bir fikstür öncesi kazanarak övgüven tazeledi. Oynanan futbol da son derece olumluydu.

MAÇIN EN İYİSİ FEGHOULI
Sakatlıktan mütjiş bir dönüş yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ PANTILIMON
Denizli adına büyük hayal kırıklığıydı.

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