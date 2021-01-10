Galatasaray uçtu...

KONYASPOR mağlubiyeti sonrası Fatih hocanın dönmesi Arda Turan'ın kaptan olarak sahada olması, Marcao'nun dönüşü ve Konyaspor maçı çok kötü oynayan Saracchi ve Linnes'in yerine Şener ve Emre Taşdemir sahada olması takımı değiştirmişti.

İnanılmaz bir ilk yarı oynayan Galatasaray 45 dakika da işi bitirdi. Belhanda hat-trick yaptığı maçta yıldızlaştı.

Arda Turan ,Emre Taşdemir ve Şener müthiş oynadılar. Şener bu şekilde devam ederse savunmanın sağında çok daha fazla süre alacaktır. Galalatasaray kenarları iyi kullandığı zaman çok etkili oluyor ve dün gece takım halinde müthiş bir performans gösterdiler. Maçın tamamına yakın bölümünde üstün olan Galatasaray, maçı rahat kazandı.

Galatasaray'ın bu galibiyeti Antalyaspor ve Konya maçları sonrası oluşan özgüven eksikliğini de gidermiş oldu.

Zira hafta içinde kupada zorlu bir Malatyaspor maçı var.

Hafta sonunda da son derece kritik Beşiktaş derbisi...

MAÇIN EN İYİSİ BELHANDA

İlk yarıda 3 gol attı ve maçı bitirdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ÜBEYD

Yediği 6 golün bazılarında hatalıydı.