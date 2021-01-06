İnanılmaz hatalar

GALATASARAY Konyaspor deplasmanına eksik ve cezalı oyuncularıyla gitti...

Maçın ilk yarısı Galatasaray oyunda çok etkili değildi. Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Belhanda hiç bir şey yapmadı.

Luyindama ve Donk ikilisi olmuyor. Yine çok kötü bir maç çıkardılar.

Galatasaray'da dripling yapacak oyuncu yok.

Yenilen gol ve ardından ciddi baskı yedi Galatasaray. Diagne atınca devre sonu maç dengelendi.

Ama 2. yarının hemen başında yenilen basit bir gol maçın kaderini değiştirdi.

AMATÖR BİLE YAPMAZ

Galatasaray kötü oynarken Diagne'nin penaltısıyla yeniden umutlar yeşerdi.

Ardından anlam veremediğimiz şeyler yaşandı.

Luyindama amatör futbolcunun yapmayacağı bir penaltı yaptı. Ardından yine büyük bir savunma hatasıyla 4. gol de geldi. Galatasaray eksikti ancak bu kötü futbol ve yenilgiye mazeret değil.

MAÇIN EN İYİSİ SKUBIC

Defansta ve hücumda çok iyiydi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ LUYINDAMA

Sakatlık sonrası çok formsuz.