Bugünkü
Takvim
Evren Turhan Evren Turhan
  • 13 Ocak 2021, Çarşamba

Fatih kendini affettirdi

FATİH hoca, Yeni Malatyaspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'le turu ne kadar çok istediğini gösterdi.
As kadro ile sahada yer alan Cimbom, maçın ilk yarısında beklenen performansı sahaya yansıtamadı. Galatasaray ilk devre hücumda varlık gösteremedi.
Yeni Malatya ise daha atak oynayan takımdı. Luyindama geri dönüşlerde çok ağır kaldı.
Savunmanın arkasına atılan toplarda zaaf yaşadı. Her iki takım da atak oynamayı tercih etmeyince maçta tempo bir türlü yükselmedi.
Ev sahibi Malatya ikinci yarıda da rakip yarı alanda daha çok gözüktü. Düşük tempodaki bir maçta uzatmalara gidilmesi de kaçınılmazdı.
Kısır geçen maçta sessizliği bozan Umut Bulut, Yeni Malatyaspor'u öne geçirdi.
Kaleci Fatih Öztürk'ün uzak mesafeden yediği gol de amatörceydi.
Duraklamaların son dakikasında gelen golle Galatasaray turu penaltılara taşımayı başardı. Uzun süren penaltılar neticesinde Umut'un golünde hatası olan Fatih, kurtardığı iki penaltı ile G.Saray'a turu getirdi.

MAÇIN EN İYİSİ UMUT
Sahada basmadık yer bırakmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ZEKİ YAVRU
İstediği performansı yansıtamadı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Evren Turhan Fatih kendini affettirdi
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ