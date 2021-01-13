Fatih kendini affettirdi

FATİH hoca, Yeni Malatyaspor karşısında sahaya sürdüğü ilk 11'le turu ne kadar çok istediğini gösterdi.

As kadro ile sahada yer alan Cimbom, maçın ilk yarısında beklenen performansı sahaya yansıtamadı. Galatasaray ilk devre hücumda varlık gösteremedi.

Yeni Malatya ise daha atak oynayan takımdı. Luyindama geri dönüşlerde çok ağır kaldı.

Savunmanın arkasına atılan toplarda zaaf yaşadı. Her iki takım da atak oynamayı tercih etmeyince maçta tempo bir türlü yükselmedi.

Ev sahibi Malatya ikinci yarıda da rakip yarı alanda daha çok gözüktü. Düşük tempodaki bir maçta uzatmalara gidilmesi de kaçınılmazdı.

Kısır geçen maçta sessizliği bozan Umut Bulut, Yeni Malatyaspor'u öne geçirdi.

Kaleci Fatih Öztürk'ün uzak mesafeden yediği gol de amatörceydi.

Duraklamaların son dakikasında gelen golle Galatasaray turu penaltılara taşımayı başardı. Uzun süren penaltılar neticesinde Umut'un golünde hatası olan Fatih, kurtardığı iki penaltı ile G.Saray'a turu getirdi.

MAÇIN EN İYİSİ UMUT

Sahada basmadık yer bırakmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ ZEKİ YAVRU

İstediği performansı yansıtamadı.