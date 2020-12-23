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Evren Turhan Evren Turhan
  • 23 Aralık 2020, Çarşamba

Galatasaray istediğini aldı

GALATASARAY'IN geçen hafta yaşadığı mağlubiyet ve hocanın cezalı oluşu bu maçın önemini daha çok artırmıştı. Belhanda ve Arda 11'e geri dönmüştü..
Maça hızlı başlayan Galatasaray erken bulduğu gollerle rahatladı ama bu rahatlık hemen hemen kalesinde gol yemesini sağladı.
Daha sonra oyunun kontrolü Göztepe takımına geçti. Galatasaray 2. yarıya istediği oyunla başlayamadı kalesinde posizyonlar da verdi. Taylan'ın müthiş pasıyla, gününde olmayan Feghouli golü attı.

FENER'İ STRESE SOKTU
CİMBOM ilk bölümü hariç kopuk bir oyun oynadığı Göztepe maçına 3. golün gelmesi ile kopardı. Göztepe son bölümde farkı azaltmak için baskı yaptı ancak Galatasaray rakibine şans tanımadı.
Sarı-Kırmızılılar 3 puana şiddetle ihtiyacı olduğu haftada istediğini almayı başardı.
Alanyaspor ile puanını eşitleyen Cimbom, zirve yarışında iddiasını korudu. Fenerbahçe'yi de Başakşehir maçı öncesi strese sokmayı başardı.

MAÇIN EN İYİSİ ARDA TURAN
Güzel futbolunu golle süsledi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ YALÇIN KAYAN
Göztepeli oyuncu kötü günündeydi.

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