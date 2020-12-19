Kötü oyun kötü sonuç

GALATASARAY ligdeki seri galibiyetlerine Karagümrük maçıyla devam etmek için sahaya çıktı. Maça etkisiz ve temposu düşük başlayan taraf Galalatasay'dı. Hücumda ve savunmada bir türlü etkili olamadı.

Emre Akbaba, Oğulcan ve Saracchi çok kötü oyunadılar.

Özellikle Saracchi ciddi açıklar verdi sol tarafta ve nitekim 2. yarı gol onun bölgesinden geldi.

Ndao G.Saray'ın savunmadaki kopukluğunu fırsata çevirerek golünü attı. Fatih hocanın kötü geçen geçin ilk yarı sonrası devrede değişiklik yapması gerekirdi.

ÜRETKENLİK YOKTU

Belhanda, Arda ve Ömer Bayram oyuna girdi ama takımın temposu o kader düşüktü ki net bir pozisyon dahi bulamadı Sarı- Kırmızılılar..

Fatih hocanın oyundan atılması maça damgasını vurdu.

Kötü oynayan Galatasaray, kötü bir sonuçla sahadan ayrıldı.

MAÇIN EN İYİSİ NDAQ

Galatasaray savunmasını çok zorladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ EMRE AKBABA

Temposu çok düşük kaldı.