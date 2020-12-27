Haklı galibiyet

GALATASARAY Trabzon'da uzun süredir kazanamıyordu ve kötü oynuyordu.

Cimbon dün bunu kırmak için maça çıktı. Diagne'nin kadroda olmayışı sebebiyle Oğulcan sahadaydı.

İlk 15-20 dakika maça iyi başlayan,topa hakim olan takım Galatasaray'dı ama takım 3. bölgeye inmekte sıkıntı çekiyordu.

ARDA GÖREVİNİ YAPTI

Galatasaray baskı yediği anlarda Arda ile öne geçti. Emre Kılınç ve Oğulcan çok iyi anlaşıyorlar.

Arda yine ilk yarıda görevini yaptı. 2.yarı Galatasaray müthiş oynadı. Sahanın her bölümünde üstünlük kurdu ve Oğulcan'la 2.golü buldu.. Flavio'nun hareketi sarı kart ve kırmızı karttı ama hakem ve VAR pozisyonu es geçti..Galatasaray haklı bir galibiyet aldı.

MAÇIN EN İYİSİ ARDA TURAN

Kaptan gemisini sırtladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ FLAVIO

İkinci sarıdan atılması gerekiyordu.