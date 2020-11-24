Beceriksizlik

GALATASARAY hasta ve sakatlarının fazla olduğu Kayserispor maçına 4'te 4 yapmak amacıyla çıktı.Oyunun her yerinde Galatasaray üstünlüğü vardı. Pozisyon üstünlüğü, topa hakim olma, top kapma üstünlüğü...

Hepsi Galatasaray'daydı ama bir tek gol üstünlüğü yoktu. Şanssızlık denmezdi ilk yarıdaki pozisyonlara.

Buna beceriksizlik demek daha doğruydu.

Ama Kayseri kalecisi Lung'un hakkını da yemeyelim...

2.yarıda yine tek kale oyununa devam etti ve kaçan pozisyonlardan sonra Galatasaray penaltı ile öne geçti.

EKSİKLER HİSSEDİLDİ

Şans bulamayan oyunculardan Oğulcan'ın maç eksiği göze çarptı. Maçı rahat kazanacağını düşünen Galatasaray golü yedi ve bir anda maçı zora soktu.

Böyle üstün oynadığı maçı kazanamayarak çok büyük bir yara aldı Galatasaray.

Sarı-Kırmızılılar, Falcao, Babel ve Arda Turan gibi tecrübeli isimlerin yokluğunu da fazlasıyla hissetti.

MAÇIN EN İYİSİ TAYLAN

Pas trafiğini iyi yönetti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ EMRE AKBABA

Pozisyonları cömertçe harcadı.