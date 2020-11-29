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Evren Turhan Evren Turhan
  • 29 Kasım 2020, Pazar

Müthiş oyun haklı galibiyet

GALATASARAY, Rizespor deplasmanına yine ciddi eksiklerle gitti. Geçen haftanın kopyası bir oyun vardı sahada resmen. Pozisyonlar bulan ama atamayan bir Galatasaray izledik ilk bölümde. Bir takım bu kadar iyi oynayıp nasıl gol atamaz, nasıl son vuruşları bu kadar cılız yapar? Anlamak mümkün değil...Rizespor'da dirsekler hiç durmadı ilk yarıda ve sonunda Emre Akbaba'ya atılan dirsek sonucu hakem penaltıyı gösetirdi .Diagne de topu ağlara gönderdi.

TAYLAN DÖKTÜRDÜ
Taylan yine sahanın en iyisi, koşuyor,pas veriyor,top kapıyor. 2.yarı yine oyun ve pozisyon üstünlüğü Galatasaray'daydı.
Diagne 3 gol atarak yıldızlaştı. Oğulcan da dün gece iyi oynadı. Takım olarak müthiş oynayan bir Galatasaray vardı. Emre Akbaba ve Feghouli' ve Emre Kılınç görevlerini iyi yaptılar. Galatasaray'da kötü oynayan ve kötü koşan oyuncu yoktu ve haklı bir galibiyet aldı.

MAÇIN EN İYİSİ: TAYLAN
Harika bir oyun ortaya koydu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BOLDRIN
Agresifliği takımına zarar verdi.

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