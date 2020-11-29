Müthiş oyun haklı galibiyet
TAYLAN DÖKTÜRDÜ
Taylan yine sahanın en iyisi, koşuyor,pas veriyor,top kapıyor. 2.yarı yine oyun ve pozisyon üstünlüğü Galatasaray'daydı.
Diagne 3 gol atarak yıldızlaştı. Oğulcan da dün gece iyi oynadı. Takım olarak müthiş oynayan bir Galatasaray vardı. Emre Akbaba ve Feghouli' ve Emre Kılınç görevlerini iyi yaptılar. Galatasaray'da kötü oynayan ve kötü koşan oyuncu yoktu ve haklı bir galibiyet aldı.
MAÇIN EN İYİSİ: TAYLAN
Harika bir oyun ortaya koydu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BOLDRIN
Agresifliği takımına zarar verdi.
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