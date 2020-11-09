Galatasaray şov yaptı

G.SARAY rakiplerinin puan kaybettiği haftada kesin kazanması gereken bir maça çıktı. Sivas karşısında oyunun ve topun hakimi Galatasaray'dı. Feghouli, Emre Kılınç, Belhanda ve Arda ilk yarıda çok enerjik ve tempolu oynadılar. Sivasspor sadece kendi sahasında beklemeyi ve gol yememeyi düşünüyordu.

Belhanda çok güzel bir gol attı. İkinci yarı sahada yine şov yapan bir Galatasaray vardı.

Cimbom'da aksayan tek kişi Marcao'ydu.

MORAL KAZANDILAR

SİVASSPOR karşısında Galatasaraylı futbolcuların paslaşmaları müthişti. Sezon başındaki gibi etkili bir pas trafiği oluşturdu Galatasaray. Son bölümde yorulan Galalatasay oyundan düştü ve golü yedi.

Rakibine de pozisyonlar verdi ama önemli olan 3 puandı.

Kötü denilen Galatasaray son 3 maçta 3 galibiyet aldı ve zirveye yakınlaşarak Milli maç arasına girdi. Okan Kocuk da son bölümde yaptığı kurtarışlarla kaleyi kolay kolay bırakmayacağını gösterdi.

MAÇIN EN İYİSİ BELHANDA

1 gol 1 asistle maçı koparan isimdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ HAKAN ARSLAN

Takımına gerekli katkıyı veremedi.