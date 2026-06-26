Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 16:49

Erzincan'da şok edici bir eski eş dehşeti yaşandı. Barbaros Mahallesi'nde bir apartman dairesinden yükselen silah sesleri, kan donduran bir çifte cinayeti ortaya çıkardı. Eski eşi tarafından pompalı tüfekle hedef alınan talihsiz kadın ile yanındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Apartmanın 3. Katında Kanlı Baskın

Olay, Erzincan Barbaros Mahallesi 468. Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binadan peş peşe yükselen silah seslerini duyan mahalle sakinleri, büyük bir panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, apartmanın 3'üncü katındaki daireye girdiklerinde korkunç manzara ile karşılaştı. Yapılan ilk sağlık kontrolünde, dairede bulunan 42 yaşındaki S.K. isimli kadın ile 32 yaşındaki U.B.'nin pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Katil Zanlısı Teslim Oldu, Adliyeye Sevk Edildi

Vahşi cinayetin ardından harekete geçen emniyet güçleri çalışma başlatırken, olayın faili olduğu öne sürülen eski koca Bekir K., cinayette kullandığı silahla birlikte polis merkezine giderek teslim oldu.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı detaylı incelemelerin ardından, S.K. ve U.B.'nin cansız bedenleri otopsi işlemleri için Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyetteki sorgu ve yasal işlemleri tamamlanan katil zanlısı Bekir K., polis ekiplerinin aldığı yoğun güvenlik tedbirleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı tahkikat sürdürülüyor.