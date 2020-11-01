Kötü oyun süper sonuç
Galatasaray'ın oyuna başlangıcı son derece kötüydü ve oyuna hakim olan taraf da Ankaragücü'ydü. Ön tarafta baskı yoktu ve pozisyon üretemeyen bir Galatasaray vardı ilk yarıda. Sadece Saracchi ile atak geliştermeye çalıştılar.
Diagne hareketsiz ve isteksiz.
Taylan ile Etebo defansın içine çok gömüdüler ve takım öne çıkmakta zorlandı.
Emre ve Babel çok etkisiz. Boş koşu yapmıyorlar hep ayağana istiyorlar. Kötü oynarken devrenin sonuna doğru Ryan Babel golü attı..
TEMPO HİÇ YOKTU
2. yarı yine aynı şekilde tempoyu bir türlü yükseltemeyen Galatasaray rakibine karşı istediği oyunu bir türlü oynayamadı.
Saracchi ve Marcao sakatlanıp çıktı her hafta biri sakatlanıyor. Arda oyuna girdi ve etkili oynadı, sorumluluk aldı. İyi futbol ortaya koyamayan Galatasaray yine de geceyi 3 puanla kapattı. Fakat Galatasaray eski temposuna ve her şeyden önemlisi futbol arzusuna yeniden kavuşmak zorunda. Her maç böyle kazanılmaz.
MAÇIN EN İYİSİ: SARACHI
Asisti maçın en güzel hareketiydi.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BOLINGI
Ankaragücü'ne katkı veremedi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Galatasaray nefes aldı 25 Ekim 2020, Pazar GALATASARAY, Erzurum'da maça iyi başladı. Cimbom'un oyun kontrolü ve topa sahip olma üstünlüğü de vardı. Aslan...
- Büyük kayıp! 20 Ekim 2020, Salı MILLI maç arasından sonra Fatih hoca kadroda radikal değişikliklere imza attı. Aslında beklenen değişikliklerdi... Belhanda,...
- Takıma zarar veriyorlar 05 Ekim 2020, Pazartesi Galatasaray Avrupa'ya veda ettikten sonra çok kısa bir aranın ardından Kasımpaşa maçına çıktı. Falcao ve Emre...
- Hayal kırıklığı 02 Ekim 2020, Cuma GALATASARAY, Avrupa kupası maçında çok önemli bir maça çıktı. Cimbom, maça iyi başlamadı. Kendi sahasında bekledi...
- Aslan bitirişi yapamadı 28 Eylül 2020, Pazartesi Galatasaray derbiye favori olarak çıktı. Lige iyi başlayan, istekli oynayan ve formda bir Galatasaray vardı devrede....