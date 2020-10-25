Galatasaray nefes aldı
Cimbom'un oyun kontrolü ve topa sahip olma üstünlüğü de vardı. Aslan Falcao ile hemen maçın başında öne geçebilirdi.
Ön tarafta bir türlü son vuruşlarda etkili olamıyor Galatasaray.
Omar ve Saracchi kenardan çok iyi geldiler ama ortaları devamlı rakibe gitti.
Galatasaray Emre Kılınç'la golü buldu ama ondan önce faul vardı pozisyonda.
Erzurum'un penaltısı da doğruydu..Marcao 2 haftadır bunları yapıyor,olacak iş değil.
HAKEM REZİLDİ...
İkinci yarı yine oyunun hakimi Galatasaray'dı. Falcao sonunda klasına yakışır bir gol attı. Arda Kardeşler Falcao'yu atarak ilk yarıdaki golde yaptığı hatayı telafi etti ama Arda'ya atılan dirsekte kart bile göstermedi. Hakem Arda Karadeşler dün rezil bir maç yönetti.
Galatasaray kötü hakem yönetimine rağmen Erzurum'dan 3 puanla ayrılarak kötü gidişe son verdi ve rahat bir nefes aldı.
MAÇIN EN İYİSİ: TAYLAN
G.Saray'ın orta alandaki dinamosuydu.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Çok kötü bir yönetim gösterdi.
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