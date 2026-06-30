Yerel esnaftan küresel markaya: Trendyol ile e-ihracat başarı hikayeleri

Trendyol'un sunduğu dijitalleşme ve e-ihracat fırsatlarıyla, yerelden başlayıp uluslararası pazarlara uzanan başarı hikayeleri yazılıyor. Uşak 'taki küçük bir dükkan global bir çocuk giyim markasına dönüşürken, Konya'dan e-ihracatla yurt dışına gönderilen tek bir ürün on binlerce yeni sipariş getiriyor. Yerli üretici, esnaf ve KOBİ'lerin büyüme yolculuğuna öncülük eden Trendyol, sunduğu dijital altyapı ve e-ihracat olanaklarıyla Türkiye'nin dört bir yanındaki işletmelerin yeni müşterilere ve pazarlara ulaşmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. İş ortaklarını Türkiye ve dünyada on milyonlarca müşteriyle buluşturan Trendyol, e-ihracat operasyonlarıyla "Made in Türkiye" etiketli ürünleri global pazarlara taşıyor. Trendyol, lojistik çözümler ve gelişim programlarıyla da iş ortaklarının büyümesini destekleyerek yerel başarı hikâyelerinin ulusal ve uluslararası ölçekte güçlenmesine katkıda bulunuyor. Trendyol, 2025 yılında " Made in Türkiye " etiketli ürünleri 35 ülkede 10 milyonu aşkın aktif kullanıcıyla buluşturdu. Her gün 200 binden fazla ürün Türkiye'den yola çıkıp yurt dışındaki alıcılara ulaşırken, geçen yıl satıcıların e-ihracat hacmi 1,5 milyar doları aştı. E-ihracat operasyonları için son bir yılda 1 milyar doları aşkın yatırım yapan Trendyol, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından üç yıl üst üste " Türkiye E-ihracat Şampiyonu " seçildi.

Türkiye'nin dört bir yanındaki KOBİ ve yerel üreticiler, Trendyol’un sunduğu dijital altyapı ve e-ihracat çözümleri sayesinde sınırları aşıyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

KÜRESEL REKABETTE TEKNOLOJİ DESTEĞİ



Trendyol iş ortakları, platformun teknoloji altyapısını ve yapay zeka çözümlerini işlerini büyütmek için tüm e-ticaret süreçlerinde kullanıyor.

2 bini aşkın Trendyol mühendisinin geliştirdiği yerli büyük dil modeli (LLM), yerli üretici ve KOBİ'lerin onlarca farklı dilde ürün açıklaması oluşturmasını sağlıyor ve müşteri sorularını anında Türkçeye çeviriyor.



Satıcıların dijital asistanı 'Ortak' ise sorulara yanıt verirken; satıcıların uygulamak istediği reklam, öne çıkarma ya da indirim gibi aksiyonları tercih etmeleri halinde hızlı bir şekilde hayata geçirmelerine yardımcı oluyor. Trendyol'un teknoloji çözümleri, uluslararası pazarlara açılan yerli üretici ve KOBİ'lerin ürün listeleme süreçlerini yaklaşık yüzde 60 hızlandırırken lojistik verimliliği yaklaşık yüzde 20 artırdı.

Trendyol'un dört yıl önce başlattığı e-ihracat operasyonları, bugün 35 ülkeyi kapsıyor. Yerli üreticiler, küçük ve orta ölçekli işletmeler tek bir tuşa basarak Trendyol üzerinden e-ihracat gerçekleştirebiliyor; Türkiye'den Mersin'e ürün gönderir gibi Romanya'nın başkenti Bükreş'e satış yapabiliyor.



Küresel pazarlara açılan 120 bini aşkın iş ortağı, Trendyol aracılığıyla Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin yanı sıra Körfez bölgesi ve Azerbaycan'a ürünlerini gönderiyor. Türkiye'nin dört bir yanında faaliyet gösteren bu işletmeler, dijitalleşme ve e-ihracatın sunduğu fırsatları büyüme hikâyelerine dönüştürüyor. Yerelden başlayıp uluslararası pazarlara uzanan bu başarı hikâyeleri, Türkiye'nin üretim gücünün dijital ticaretle nasıl büyüdüğünü ortaya koyuyor. Bu hikâyelerden biri de, bugün ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışındaki müşterilere ulaştıran çocuk giyim markası Magu'ya ait.