Muğla'da dev yolcu gemileri üst üste demirleyecek: Marmaris Limanı'na 3 günde 12 bin yolcu
Kruvaziyer seyahatleri turizme can suyu oldu. Üç gün üst üste limana yanaşacak yolcu gemileriyle Marmaris'e 12 bin 200 yolcu gelecek.
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Yaz sezonunun açılmasıyla kruvaziyer turizmi de hareketlenmeye başladı. Muğla'da üç gün üst üste limana yanaşacak dev yolcu gemileriyle birlikte yaklaşık 12 bin 200 yolcu ve mürettebat Marmaris'e gelecek. Haftanın ilk kurvaziyer ziyareti, dün gerçekleşti. Aroya Manara isimli kruvaziyer gemisi saat 09.00'da Marmaris Limanı'na yanaştı. Gemide bulunan yaklaşık 3 bin 700 yolcu ve mürettebat, gün boyunca Marmaris'in tarihi ve turistik noktalarını ziyaret eti.
GÜNDE 5 BİN YOLCU
İkinci ziyaret ise bugün olacak. MSC Divina, sabah Marmaris Limanı'na gelecek. 5 bin yolcu ve mürettebat taşıyan dev kurvaziyer, saat 17.00'ye kadar limanda kalacak. Haftanın en yüksek yolcu kapasitesine sahip gemisi olan MSC Divina'nın ilçede ciddi bir hareketlilik oluşturması bekleniyor.
Haftanın üçüncü kruvaziyeri Mein Schiff 5 ise yarın, 3 bin 500 yolcu ile limana gelecek.
GÜNDE 5 BİN YOLCU
İkinci ziyaret ise bugün olacak. MSC Divina, sabah Marmaris Limanı'na gelecek. 5 bin yolcu ve mürettebat taşıyan dev kurvaziyer, saat 17.00'ye kadar limanda kalacak. Haftanın en yüksek yolcu kapasitesine sahip gemisi olan MSC Divina'nın ilçede ciddi bir hareketlilik oluşturması bekleniyor.
Haftanın üçüncü kruvaziyeri Mein Schiff 5 ise yarın, 3 bin 500 yolcu ile limana gelecek.
Dilek Demir Takvim.com.tr Ekonomi