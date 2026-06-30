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Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi

Yazın enerjik kalmanın üç formülü bulunuyor: Glisemik indeksi düşük kompleks karbonhidratlar, hücre onarımını destekleyen kaliteli proteinler ve vücudun nemini koruyan yüksek hidrasyonlu sebze ve meyveler.

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Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi

Sağlıklı bir yaşamın temelinde doğru ve düzenli beslenme yer alıyor. Yazın hem enerjik kalmak, hem de o can sıkıcı ağırlık hissinden kurtulup hafif hissetmek aslında sandığınızdan daha kolay. Bunun formülü ise oldukça net bir üçgene dayanıyor: Glisemik indeksi düşük kompleks karbonhidratlar, hücre onarımını destekleyen kaliteli proteinler ve vücudun nem dengesini koruyan yüksek hidrasyonlu sebze ve meyveler. Sıcaklarda vücudumuz, sadece serin kalabilmek için bile fazladan enerji harcar.

Sıcak hava koşullarında vücut, serin kalabilmek adına fazladan enerji harcar. Bu dönemde sindirimi zor, ağır ve basit şeker içeren besinlere yönelmek, kan şekerinde hızlı dalgalanmalara yol açar. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)Sıcak hava koşullarında vücut, serin kalabilmek adına fazladan enerji harcar. Bu dönemde sindirimi zor, ağır ve basit şeker içeren besinlere yönelmek, kan şekerinde hızlı dalgalanmalara yol açar. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Eğer bu dönemde sindirimi zor, ağır ve basit şeker içeren besinlere yönelirseniz, kan şekeriniz hızla dalgalanır ve kendinizi bir anda klimalı bir odada uyuklarken bulabilirsiniz. Vücut, sindirim sistemini çalıştırmak için kanı o bölgeye topladığında beyne ve kaslara giden oksijen miktarı azalır; bu da meşhur "yaz halsizliği" ve bitkinliğin en büyük sebebidir. İşte tam olarak bu kısır döngüyü kırmak için tasarlanmış, kalorisi düşük ancak mikro besin değerleri (vitamin, mineral ve antioksidanlar) maksimum seviyede tutulmuş stratejik bir yaklaşıma ihtiyacımız var.

Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-3
Glisemik indeksi düşük karbonhidratlar kan şekerinizi bir yukarı bir aşağı taşımak yerine, gün boyu damarlarınıza yavaş ve düzenli enerji pompalar.
Kaliteli proteinler kas kütlenizi korurken uzun süreli tokluk sağlar. Su oranı yüksek sebze ve meyveler ise terleme yoluyla kaybettiğiniz mineralleri yerine koyarak hücrelerinizi adeta içeriden yıkar ve canlandırır. Sizi gün boyu zinde tutacak, hücrelerinizi besleyecek ama kalori yükü oluşturmayacak 1 günlük örnek menü:

Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-4
Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-5 SABAH: Güne kan şekerini aniden fırlatmayan, uzun süre tok tutan besinlerle başlıyoruz.
Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-6 YULAF KASESİ: 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 çay bardağı yarım yağlı süt veya bitkisel süt ile pişirilir (veya geceden ıslatılır).
Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-7 ÜZERİNE: 4-5 adet çiğ badem (sağlıklı yağlar ve magnezyum kaynağı) ve yarım şeftali veya bir avuç yaban mersini (antioksidan ve enerji için).
Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-8 YANINA: 1 fincan şekersiz yeşil çay veya filtre kahve (metabolizmayı canlandırır).
Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-9 ÖĞLE: Halsizliği önlemek için protein ve kompleks karbonhidrat dengesi şarttır. Izgara tavuk çok önemli. Ayrıca bol yeşilli salata. Bolca göbek marul, salatalık, roka, nane (su oranı yüksek, ferahlatıcı yeşillikler) mutlaka olmalı. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, bol limon ve elma sirkesi.
Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-10 ARA ÖĞÜN: Saat 16.00 gibi kan şekerinin düşmeye başladığı zaman dilimidir. Hem sıvı ihtiyacını karşılayacak hem de kasları besleyecek bir ara öğün:
Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-11 SERİNLETİCİ KASE: 3 yemek kaşığı süzme yoğurt (protein ve kalsiyum).
Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-12 YANINA: 1 ince dilim karpuz veya 1 adet salatalık (vücudu hidrate eder, ferahlatır).
Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-13 EKSTRA: 1 tatlı kaşığı chia tohumu (omega-3 ve lif kaynağı, enerjiyi zamana yayar).
Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-14 AKŞAM: Uykuyu ağırlaştırmayacak ama sabaha yorgun uyanmanızı engelleyecek hafif bir akşam yemeği.
Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-15 ZEYTİNYAĞLI KABAK SOTE: 2 adet orta boy kabak (rendelenmiş veya şerit doğranmış), 1 tatlı kaşığı zeytinyağında çok az sarımsak ve bol dereotu ile sotelenir. (Kabak neredeyse kalorisizdir ve su oranı çok yüksektir). Yanına 4 yemek kaşığı çırpılmış cacık (bol salatalık ve nane ile).
Karbonhidrat için 1 dilim tam tahıllı ekmek.

Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-5
BUNLARI UNUTMAYIN
Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-6 Bazen hissettiğiniz halsizliğin sebebi kalori eksikliği değil, susuzluktur. Gün boyunca en az 2 litre su tüketmeye özen gösterin. Suyunuzun içine bir kaç dilim limon, taze nane veya salatalık ekleyerek hem tadını güzelleştirebilir hem de mikro besin alımını destekleyebilirsiniz.

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Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-8 Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-9 Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi-10
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