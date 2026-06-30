Yazın enerjik kalmanın formülü açıklandı: İşte zinde tutan günlük beslenme listesi



SABAH: Güne kan şekerini aniden fırlatmayan, uzun süre tok tutan besinlerle başlıyoruz.

YULAF KASESİ: 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 çay bardağı yarım yağlı süt veya bitkisel süt ile pişirilir (veya geceden ıslatılır).

ÜZERİNE: 4-5 adet çiğ badem (sağlıklı yağlar ve magnezyum kaynağı) ve yarım şeftali veya bir avuç yaban mersini (antioksidan ve enerji için).

YANINA: 1 fincan şekersiz yeşil çay veya filtre kahve (metabolizmayı canlandırır).

ÖĞLE: Halsizliği önlemek için protein ve kompleks karbonhidrat dengesi şarttır. Izgara tavuk çok önemli. Ayrıca bol yeşilli salata. Bolca göbek marul, salatalık, roka, nane (su oranı yüksek, ferahlatıcı yeşillikler) mutlaka olmalı. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, bol limon ve elma sirkesi.

ARA ÖĞÜN: Saat 16.00 gibi kan şekerinin düşmeye başladığı zaman dilimidir. Hem sıvı ihtiyacını karşılayacak hem de kasları besleyecek bir ara öğün:

SERİNLETİCİ KASE: 3 yemek kaşığı süzme yoğurt (protein ve kalsiyum).

YANINA: 1 ince dilim karpuz veya 1 adet salatalık (vücudu hidrate eder, ferahlatır).

EKSTRA: 1 tatlı kaşığı chia tohumu (omega-3 ve lif kaynağı, enerjiyi zamana yayar).

AKŞAM: Uykuyu ağırlaştırmayacak ama sabaha yorgun uyanmanızı engelleyecek hafif bir akşam yemeği.

ZEYTİNYAĞLI KABAK SOTE: 2 adet orta boy kabak (rendelenmiş veya şerit doğranmış), 1 tatlı kaşığı zeytinyağında çok az sarımsak ve bol dereotu ile sotelenir. (Kabak neredeyse kalorisizdir ve su oranı çok yüksektir). Yanına 4 yemek kaşığı çırpılmış cacık (bol salatalık ve nane ile).

Karbonhidrat için 1 dilim tam tahıllı ekmek.