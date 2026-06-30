Ağrılı 9 yaşındaki Musab Ali'den Filistinli çocuklara destek: Kumbarasında 30 bin lira biriktirdi

Ağrı'da yaşayan Musab Ali Kok Filistinli çocuklar için 30 bin lira biriktirdi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve İHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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Musab Ali, savaş sona erene kadar yardımlarına devam edeceğini söyledi. Arkadaşlarını da bu güzel davranışa destek vermeye davet eden Musab, herkesin imkânı ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi gerektiğini belirtti.