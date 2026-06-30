Ağrılı 9 yaşındaki Musab Ali'den Filistinli çocuklara destek: Kumbarasında 30 bin lira biriktirdi
9 yaşındaki Musab Ali Kok, Filistinli çocuklar için 3 yıldır harçlıklarını biriktirerek toplam 30 bin lira bağışladı. Dayanışmasıyla yürekleri ısıttı.
Giriş Tarihi:
Ağrı'da yaşayan Musab Ali Kok (9), 6 yaşındayken televizyondan izlediği savaş görüntülerinden etkilendi. Ailesinin verdiği harçlığın büyük bölümünü Filistin'deki çocuklar için kumbarasında biriktirdi. Yaklaşık 3 yıldır sürdürdüğü bu destek kapsamında 30 bin liraya yakın bağış topladı.
Musab Ali, savaş sona erene kadar yardımlarına devam edeceğini söyledi. Arkadaşlarını da bu güzel davranışa destek vermeye davet eden Musab, herkesin imkânı ölçüsünde ihtiyaç sahiplerine yardım etmesi gerektiğini belirtti.
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