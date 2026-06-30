Bozuk yol hayatını kabusa çevirdi! Morquio sendromlu genç kadın evine mahsur kaldı

Antalya Kumluca'da yaşayan ve 200 binde bir görülen 'Morquio sendromu' (Mukopolisakkaridoz) ile mücadele eden 28 yaşındaki Ezgi Polen Çelik, evinin önündeki bozuk toprak yol nedeniyle dış dünyadan koptu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam

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Ancak hastalığı nedeniyle yürümesi oldukça kısıtlı olan ve tek başına hareket edebilmek için akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan Çelik, zor günler yaşamaya başladı. Evlerine giden asfalt yolun bitiminden sonra başlayan toprak yol nedeniyle Çelik, tek başına dışarı çıkamaz duruma geldi.Kış aylarında yağan yağmurlarla birlikte yolda devasa yarıklar oluşurken, normal araçların bile geçmekte zorlandığı güzergah, Çelik'in akülü sandalye ile sokağa çıkmasını tamamen imkansız hale getirdi. Eve hapsolan kadın, "" dedi.