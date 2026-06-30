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Bozuk yol hayatını kabusa çevirdi! Morquio sendromlu genç kadın evine mahsur kaldı

Yaşadığı hastalık nedeniyle boyu kısa olan Ezgi Polen Çelik, evlerine giden toprak yolun bozuk olması nedeniyle akülü sandalyesini kullanamıyor. Adeta eve hapsolan kız, yaşamına balkonda devam ediyor.

Kaynak Gazete
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Bozuk yol hayatını kabusa çevirdi! Morquio sendromlu genç kadın evine mahsur kaldı
Antalya Kumluca 'da yaşayan Ezgi Polen Çelik'te (28), 3 yaşındayken yapılan kontrollerinde görülme sıklığı 200 binde bir olan ve 'Morquio sendromu' olarak bilinen mukopolisakkaridoz (MPS) ortaya çıktı. Çelik ailesi normal insanlara göre boyu daha kısa olan kızlarının yaşamını kolaylaştırmak için ellerinden geleni yapmaya başladı. Aile, pandemi sürecinde Çelik'in evde kapalı kalmaması için 6 yıl önce Kumluca'da müstakil bir eve taşındı.
Antalya Kumluca'da yaşayan ve 200 binde bir görülen 'Morquio sendromu' (Mukopolisakkaridoz) ile mücadele eden 28 yaşındaki Ezgi Polen Çelik, evinin önündeki bozuk toprak yol nedeniyle dış dünyadan koptu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)Antalya Kumluca'da yaşayan ve 200 binde bir görülen 'Morquio sendromu' (Mukopolisakkaridoz) ile mücadele eden 28 yaşındaki Ezgi Polen Çelik, evinin önündeki bozuk toprak yol nedeniyle dış dünyadan koptu. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)
Ancak hastalığı nedeniyle yürümesi oldukça kısıtlı olan ve tek başına hareket edebilmek için akülü tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyan Çelik, zor günler yaşamaya başladı. Evlerine giden asfalt yolun bitiminden sonra başlayan toprak yol nedeniyle Çelik, tek başına dışarı çıkamaz duruma geldi.

Kış aylarında yağan yağmurlarla birlikte yolda devasa yarıklar oluşurken, normal araçların bile geçmekte zorlandığı güzergah, Çelik'in akülü sandalye ile sokağa çıkmasını tamamen imkansız hale getirdi. Eve hapsolan kadın, "Sadece evin içinde, balkonda yaşıyorum" dedi.
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Bozuk yol hayatını kabusa çevirdi! Morquio sendromlu genç kadın evine mahsur kaldı-3 Bozuk yol hayatını kabusa çevirdi! Morquio sendromlu genç kadın evine mahsur kaldı-4 Bozuk yol hayatını kabusa çevirdi! Morquio sendromlu genç kadın evine mahsur kaldı-5
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