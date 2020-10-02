Hayal kırıklığı

GALATASARAY, Avrupa kupası maçında çok önemli bir maça çıktı. Cimbom, maça iyi başlamadı. Kendi sahasında bekledi ve 3. bölgeye top taşımakta sıkıntı çekti.

20. dakikadan sonra oyuna ortak olan Galatasaray Emre Kılınç'la zorlamaya çalıştı ama yeterli değildi. Falcao ön tarafta çok yalnız kalıyor, Feghouli ve Belhanda'nın biraz daha destek vermesi gerekiyordu.

Babel takımın hızını kesiyor, topla giderken geri dönüyor ve rakip yerleşiyor o zamanda rakip defansta açık bulamıyorsun.

2. GOL ÇOK BASİTTİ

HAGI'NIN oğlu çok yetenekli bir gün belki babası gibi yolları kesişir Galatasaray'la.

Galatasaray 2.yarı daha etkili olur derken golü kalesinde gördü.

Adam paylaşımında Marcao ve Luyindama hata yaptılar. Linnes de adamını takip etmedi ve golü yedik. 2. gol Galatasaray gibi bir takımın yemeyeceği gol. Galatasaray'da.

Fatih hoca 2-0 dan sonra Diagne'yi alması lazımdı.

Bence eski Fatih Hoca öyle yapardı ama en son Diagne'yi aldı oyuna.

MAÇIN EN İYİSİ GODSON

Defansta başarılı hamleler yaptı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ LİNNES

Galatasaray'ı eksik oynattı.