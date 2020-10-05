Takıma zarar veriyorlar

Galatasaray Avrupa'ya veda ettikten sonra çok kısa bir aranın ardından Kasımpaşa maçına çıktı.

Falcao ve Emre Kılınç, Babel yedekteydi. Etebo ilk defa 11'deydi ve sahanın en iyi oyuncularındandı. Her yere bastı, kaç defa top kaptı, top taşıdı ama diğerleri Etebo'nun emeğini sabote etti. Mesela Belhanda ve Feghouli resmen yürüdüler, takımı sabote eder gibi oynadılar.

Fatih hoca neden bu oyuncularda ısrar ediyor? Bu oyuncular artık takıma zarar veriyorlar.

EMRE İLK 11'DE OLMALI

İkinci yarıdaki değişiklikler takımın enerjisini yerine getirdi ama son vuruşlar çok kötüydü.

Falcao ve Diagne bir türlü golü bulamadı. Emre Kılınç neden 11'de başlamaz anlamam.

Luyindama, Etebo ve Taylan sahanın en çok mücadele eden oyuncularıydı.

2. yarıda Babel ilk defa Babel gibi oynadı ama bu performans maçı çevirmeye yetmedi. Galatasaray ilk yarısını çöpe attığı maçta Kasımpaşa karşısında önemli bir 3 puan bıraktı.

MAÇIN EN İYİSİ ETEBO

Sahada basmadık yer bırakmadı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BELHANDA

Takımını sahada sabote etti.