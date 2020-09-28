Aslan bitirişi yapamadı

Galatasaray derbiye favori olarak çıktı. Lige iyi başlayan, istekli oynayan ve formda bir Galatasaray vardı devrede. Fenerbahçe sahasında bekledi ve yakın oynayarak Galatasaray'ı durdurmaya çalıştı. İlk bölümde de bunda başarılı oldu. Belhanda oyuna bir türlü giremedi. Emre Kılınç çok tutuk gözüktü. Arda istekli ama girdiği pozisyonları atması lazımdı. Falcao ilk yarıda çok yalnız kaldı. 2.yarı daha atak olan takım Galatasaray'dı.

Fenerbahçe duran toplarla pozisyon bulmaya çalıştı ama başarılı olamadı.

1 PUANA RAZI OLDULAR

Beraberliğe razı bir Fenerbahçe vardı sahada.

Feghouli istediği alanlar bir türlü bulamadı. Taylan yine mücadele ediyor ve pozisyon buluyordu. 2. yarı Fatih hoca hamleler yapsa da olmadı, galibiyet gelmedi.

Son dönemde yoğun bir maç trafiğinden geçen Galatasaray'ın takım olarak rakibine oranla daha yorgun olması Sarı-Kırmızılılar'ın temposunu biraz da olsun etkiledi.

Son dönemdeki derbiler gibi maç beraberlikle sona erdi.

MAÇIN EN İYİSİ TAYLAN

Orta alanda itici güç oldu.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ BELHANDA

Bir türlü maça ağırlığını koyamadı.