Aslan söktü aldı

Galatasaray, Avrupa kupası dönüşü önemli Başakşehir maçına geçen hafta çıktığı 11'le başladı.

Maçta oyunun kontrolü genel anlamda Galatasaray'daydı.

Rakibine net bir pozisyon vermedi. İlk yarıda Taylan görevini en iyi yapan oyunculardandı.

İzlerken zevk veriyor.

Saracchi hem defansif hem ofansif çok iyi gözüktü.

Emre Kılınç yine ön tarafı zorlayan oyuncu konumundaydı.

Arda görevini yaptı defansta da ofansta da etkili işlere imza attı. Falcao yine boş geçmedi.

HATA YAPMADILAR

İlk yarıda Galatasaray çok pozisyon bulmasa da pozisyon vermedi. 2.yarı Başakşehir baskılı başlasa da, Galalatasay savunmada hata yapmadı.

Son dakikalarda Fatih kalesinde güven verdi. İlk yarıda Luyindama'nın kaptırdığı top hariç defans görevini yaptı. Taylan ve Belhanda çok iyi oynadılar..

Günün kötüsü ise Feghouli'ydi.

Galatasaray güçlü rakibi karşısında haklı bir galibiyet alarak çıkışını sürdürdü.

MAÇIN EN İYİSİ BELHANDA

Güzel bir gol attı. İyi mücadele etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ FEGHOULI

Temposu maçın altında kaldı.