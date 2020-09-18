Avrupa’da yola devam

Aslında herkesin düşündüğünün aksine Galatasaray'ın çokça transfere ihtiyacı yok. Neftçi Bakü takımı elbette Galatasaray'ın kalibresinde değil. Zaten çok rahat bir galibiyet alındı. Lakin bu rahat galibiyet kimseyi rehavete sürüklemesin. Mutlaka defansif özellikli bir orta saha alınması gerekiyor. Forvet dersen, elde Falcao gibi bir dünya yıldızı ve Diagne gibi bu topraklarda kral olmuş oyuncun var.

Bakın Fatih hoca öylesine rahat ki maça Diagne'yle başladı, açıkçası o da işi bitirdi.

EMRE MÜTHİŞTİ

Mental arızalarına rağmen Diagne gibi bir futbolcunun takımda olması gerçekten büyük bir şans. Bazen ona fazla haksızlık ettiğimizi bile düşünüyorum. Emre Kılınç'ı gerçekten çok beğendim. Bu formuyla devam ederse Avrupa'nın yolları sonuna kadar açık.

Galatasaray dün hiç zorlanmadan kazanmayı bildi. Ligden sonra Avrupa'ya da hem galibiyet hem de iyi oyunla başlayarak taraftarını morallendirdi.

MAÇIN EN İYİSİ DIAGNE

Attığı iki golle hazır olduğunu gösterdi.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ IBARA

Galatasaray savunmasına karşı ezildi.