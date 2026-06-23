TÜBİTAK Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı 2026 yılı başvuruları başladı
TÜBİTAK'ın 'Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı' kapsamında, Türkiye'de akıllı üretim sistemlerinden tarım, gıda ve hayvancılığa, finans teknolojilerinden iklim değişikliği ve akıllı eğitim teknolojilerine kadar çeşitli alanlarda yapay zeka ekosistemi desteklenecek...
Giriş Tarihi:
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2026-2030 dönemi Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı'nın ardından TÜBİTAK da bu alandaki teknolojileri ürüne dönüştürecek ve ekosistemi güçlendirecek yeni projeler için çağrıya çıktı. İlk kez 2022 yılında açılan "Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı"nın 2026 yılı başvuruları başladı. Programla Türkiye'de yerleşik ve proje sonuçlarını ülkede uygulamayı taahhüt eden şirketlerin geliştirdiği yapay zeka teknolojilerinin, firmaların gereksinimleri doğrultusunda ürüne ya da uygulanabilir çözümlere dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi şirketlerin, teknoloji sağlayıcı firmalar, üniversite veya kamu araştırma merkezleri ile TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü'nün (YZE) yer aldığı konsorsiyumlarla desteklenmesi amaçlanıyor. YZE, bu kapsamda geliştirilen çözümlerin temel entegrasyonundan ve oluşan bilgi birikiminin ekosisteme hızlı şekilde aktarılmasından sorumlu olacak.
ÖNCELİKLİ ALANLAR VAR
Çağrı kapsamında, akıllı üretim sistemleri, gıda, tarım ve hayvancılık, finans teknolojileri, e-ticaret, iklim değişikliğiyle mücadele ve eğitim gibi öncelikli alanlarda yapay zeka çözümleri desteklenecek. Geliştirilecek projelerle sanayide verimlilik, kalite, maliyet optimizasyonu ve üretim planlamasının iyileştirilmesi, gıda arzı ve güvenliğinin desteklenmesi, finans ve e-ticaret sektörlerinde gerçek saha problemlerine çözüm üretilmesi amaçlanıyor. İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak, enerji verimliliğini artıracak, karbon ve su ayak izini düşürecek yapay zeka uygulamaları ile eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme, veri temelli planlama ve sürekli iyileşme sağlayacak akıllı eğitim teknolojilerinin de geliştirilmesi öngörülüyor. Başvuru öncesinde projelerin tematik alanlara uygunluğu ve konsorsiyum yapısı için TÜBİTAK YZE ile görüşme yapılacak. Görüşmede ele alınan proje kurgusu, geliştirilecek çözüm ve ekosisteme katkılar Niyet Beyan Formu'na işlenerek Enstitü'ye sunulacak.
3 BAŞLIKTA DEĞERLENDİRME
Projeler, teknolojik düzey ve yenilikçilik, yapılabilirlik ve etki olmak üzere üç temel başlıkta değerlendirilecek. Değerlendirmede projenin endüstriyel AR-GE içeriği, teknoloji seviyesi, yenilikçi yönü, proje planı, kuruluş altyapısının uygunluğu ve çıktıların ekonomik yarara ya da ulusal kazanıma dönüşme potansiyeli dikkate alınacak.
NELER DESTEKLENECEK?
Başvurulan projelerin bütçesi, genel gider, proje teşvik ikramiyesi ve kurum hissesi hariç en fazla 10 milyon lira olacak. Proje süresi toplamda 24 ayı aşamayacak ve destek süresi tamamlanan projelerin ticarileşme aşamaları, proje sözleşmesinde açıklanacak süreç çerçevesinde izlenecek.
Program kapsamında teknoloji sağlayıcı şirketlerin personel, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, alet-teçhizat, yazılım, yayın alımı ile malzeme ve sarf giderleri desteklenirken, üniversite ve araştırma merkezlerinin de personel, bursiyer, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, alet-teçhizat, yazılım ve yayın alımı giderleri için destek sağlanacak. Kamu idareleri, özel bütçeli idareler, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu araştırma merkez ve enstitüleri için destek oranı yüzde 100 olarak uygulanacak.
ÖNCELİKLİ ALANLAR VAR
Çağrı kapsamında, akıllı üretim sistemleri, gıda, tarım ve hayvancılık, finans teknolojileri, e-ticaret, iklim değişikliğiyle mücadele ve eğitim gibi öncelikli alanlarda yapay zeka çözümleri desteklenecek. Geliştirilecek projelerle sanayide verimlilik, kalite, maliyet optimizasyonu ve üretim planlamasının iyileştirilmesi, gıda arzı ve güvenliğinin desteklenmesi, finans ve e-ticaret sektörlerinde gerçek saha problemlerine çözüm üretilmesi amaçlanıyor. İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak, enerji verimliliğini artıracak, karbon ve su ayak izini düşürecek yapay zeka uygulamaları ile eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme, veri temelli planlama ve sürekli iyileşme sağlayacak akıllı eğitim teknolojilerinin de geliştirilmesi öngörülüyor. Başvuru öncesinde projelerin tematik alanlara uygunluğu ve konsorsiyum yapısı için TÜBİTAK YZE ile görüşme yapılacak. Görüşmede ele alınan proje kurgusu, geliştirilecek çözüm ve ekosisteme katkılar Niyet Beyan Formu'na işlenerek Enstitü'ye sunulacak.
3 BAŞLIKTA DEĞERLENDİRME
Projeler, teknolojik düzey ve yenilikçilik, yapılabilirlik ve etki olmak üzere üç temel başlıkta değerlendirilecek. Değerlendirmede projenin endüstriyel AR-GE içeriği, teknoloji seviyesi, yenilikçi yönü, proje planı, kuruluş altyapısının uygunluğu ve çıktıların ekonomik yarara ya da ulusal kazanıma dönüşme potansiyeli dikkate alınacak.
NELER DESTEKLENECEK?
Başvurulan projelerin bütçesi, genel gider, proje teşvik ikramiyesi ve kurum hissesi hariç en fazla 10 milyon lira olacak. Proje süresi toplamda 24 ayı aşamayacak ve destek süresi tamamlanan projelerin ticarileşme aşamaları, proje sözleşmesinde açıklanacak süreç çerçevesinde izlenecek.
Program kapsamında teknoloji sağlayıcı şirketlerin personel, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, alet-teçhizat, yazılım, yayın alımı ile malzeme ve sarf giderleri desteklenirken, üniversite ve araştırma merkezlerinin de personel, bursiyer, seyahat, danışmanlık, hizmet alımı, alet-teçhizat, yazılım ve yayın alımı giderleri için destek sağlanacak. Kamu idareleri, özel bütçeli idareler, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu araştırma merkez ve enstitüleri için destek oranı yüzde 100 olarak uygulanacak.
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