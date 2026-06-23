Konya'da tıp dünyasında az rastlanan tesadüf: İki neslin ikizlerini aynı profesör doğurttu

Konya'da 30 yıl önce ikiz olarak dünyaya gelen Ayşe Boz, ikiz bebeklerinin de kendi doğumunu gerçekleştiren doktor tarafından kucağına verilmesinin mutluluğunu yaşadı. ( Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.) HİKAYEMİZ ÇİFTE SÜRPRİZLE BAŞLADI Kendisi de ikiz kız kardeş olan Ayşe Boz, hastanede gerçekleşen doğumun ardından yenidoğan servisinde bir süre tedavi gören Defne ve Doğan isimli bebekleriyle taburcu edildi. Annesiyle başlayan sürecin kendisiyle devam ettiğini anlatan Ayşe Boz, " Annem mide şikayetiyle gittiği hastanede hamile olduğunu öğrenmiş. Ali hoca muayene sonrası hamile olduğunu söyleyince annem bayılmış. Hoca bebekler ikiz deyince, annem te krar bayılmış. Babam da ısrarla bir daha bakmasını istemiş. Hikayemiz böyle çifte sürprizle başladı ." dedi.



Boz, eşinin ikiz bebek çok istediğini belirterek, "Ailemde ikiz çok. Hamileyken ikiz olacağını hissediyordum. Başta bir şok yaşadık ama sonra her şey çok güzel ilerledi. Dünyaya gözlerimi açtığımda gördüğüm ilk insanlardan biri Ali hocaydı. Şimdi benim çocuklarım da aynı şeyi yaşadı. Her kontrolde Ali hocam asistanlarına bu hikayeyi gülerek anlatırdı. Çocuklarıma bırakabileceğim en güzel anı bu oldu." ifadelerini kullandı.



Meslek hayatında kendisini en çok duygulandıran olaylardan birisini yaşayan Prof. Dr. Ali Acar, "Annesinin ikiz doğumunu gerçekleştirdiğimiz ve elimizde büyüyen bir bebeğin yıllar sonra yine ikiz gebelikle bize gelmesi ve bu kez onun ikiz bebeklerini dünyaya getirmemiz çok sık rastlanan bir durum değildir." dedi.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Yaşam