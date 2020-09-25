Kusursuz Aslan

Fatih hoca pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisini de düşünerek bazı oyuncuları dinlendirdi. Rotasyonlu kadroya rağmen Galatasaray maça iyi başladı ve pozisyonlar buldu. Diagne istekliydi pozisyonlara girdi ve sürekli golü aradı. Yenilerden Etebo çok çalıştı ve orta alana dinamizm kazandırdı. İkinci yarıda Belhanda'nın oyuna girmesi Galatasaray'a hareket kazandırdı.

Faslı oyuncu attığı golle maçın ve turun kilidini açmayı başardı.

MARCAO MÜTHİŞTİ

SON dönemin formda ismi Marcao da dün yine kusursuz oynadı. Savunmada inanılmaz hamleler yaptı ve güzel oyunun bir de asistle süsledi.

Ryan Babel de bir net fırsatı harcasa da attığı golle kendini affettirdi. Ligde ilk 11 oynamak istiyor ve hırslı da.

Ancak son vuruşlarda biraz daha dikkatli olması gerek.

Galatasaray dün iyi bir oyunla turu atladı ve Fenerbahçe derbisi maç öncesi moral kazandı. Kazanma alışkanlığını ve çıkşını da devam ettirdi.

MAÇIN EN İYİSİ MARCAO

Kusursuz bir futbol ortaya koydu.



MAÇIN EN KÖTÜSÜ JRADI

Sahada varlık gösteremedi.